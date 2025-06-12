На Западе обвинили Зеленского в давлении на Европу

Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского об Одессе и цели России

Журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об Одессе и цели России.

«Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия», — отметил он.

Днем ранее, 11 июня, Зеленский заявил, якобы Россия собирается захватить Одессу и выйти к границе с Румынией и Молдавией. «Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией», — сказал он, в очередной раз призвав предоставить Украине защиту и долгосрочные гарантии безопасности.