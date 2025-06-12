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22:32, 12 июня 2025Мир

На Западе обвинили Зеленского в давлении на Европу

Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского об Одессе и цели России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об Одессе и цели России.

«Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия», — отметил он.

Днем ранее, 11 июня, Зеленский заявил, якобы Россия собирается захватить Одессу и выйти к границе с Румынией и Молдавией. «Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией», — сказал он, в очередной раз призвав предоставить Украине защиту и долгосрочные гарантии безопасности.

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