В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

Песков: Поздравление Рубио с Днем России стало очень позитивной новостью

Поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России стало «очень позитивной новостью», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Видео с представителем Кремля выложил в Telegram репортер Павел Зарубин.

По мнению Пескова, поздравление Рубиo, адресованное россиянам, демонстрирует, что нынешняя администрация в Вашингтоне «полностью отличается от предыдущей администрации Джо Байдена». Пресс-секретарь отметил, что несмотря на многочисленные разногласия, действующая администрация выступает за диалог с Москвой.

«Это совпадает с нашим подходом», — прокомментировал он.

Ранее Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил о готовноcти к конструктивному сотрудничеству с Москвой.