Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 12 июня 2025Россия

В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

Песков: Поздравление Рубио с Днем России стало очень позитивной новостью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России стало «очень позитивной новостью», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Видео с представителем Кремля выложил в Telegram репортер Павел Зарубин.

По мнению Пескова, поздравление Рубиo, адресованное россиянам, демонстрирует, что нынешняя администрация в Вашингтоне «полностью отличается от предыдущей администрации Джо Байдена». Пресс-секретарь отметил, что несмотря на многочисленные разногласия, действующая администрация выступает за диалог с Москвой.

«Это совпадает с нашим подходом», — прокомментировал он.

Ранее Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил о готовноcти к конструктивному сотрудничеству с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

    В США опровергли сообщения о приостановке киберопераций против России

    В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

    ВСУ начали установку дронов-светофоров

    В России дали прогноз о ценах на газ в Европе этим летом

    СК проверит оскорбившую бойцов СВО блогершу

    Бывшая жена Джигарханяна высказалась о своей чистоплотности

    Трамп предупредил о возможном конфликте на Ближнем Востоке

    Захарова заметила триколор в обращении Зеленского

    Появились подробности о вынесенном на берег в Стамбуле украинском дроне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости