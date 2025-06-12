В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

Поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России стало «очень позитивной новостью», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Видео с представителем Кремля выложил в Telegram репортер Павел Зарубин.
По мнению Пескова, поздравление Рубиo, адресованное россиянам, демонстрирует, что нынешняя администрация в Вашингтоне «полностью отличается от предыдущей администрации Джо Байдена». Пресс-секретарь отметил, что несмотря на многочисленные разногласия, действующая администрация выступает за диалог с Москвой.
«Это совпадает с нашим подходом», — прокомментировал он.
Ранее Рубио поздравил россиян с Днем России и заявил о готовноcти к конструктивному сотрудничеству с Москвой.