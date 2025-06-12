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12:29, 12 июня 2025Путешествия

Появились подробности крушения пассажирского самолета в Индии

Россиян не оказалось на борту разбившегося в Индии пассажирского самолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash

Россиян не оказалось на борту разбившегося в Индии пассажирского самолета авиакомпании Air India. Подробности крушения появились у ТАСС от Генконсульства РФ в Мумбаи.

Уточняется, что это предварительная информация. По информации телеканала NDTV, среди пассажиров есть выжившие — их доставляют в больницы. Полиция перекрыла движение транспорта в этом районе.

О случившемся стало известно ранее 12 июня. Известно, что борт летел из аэропорта Ахмадабада, Гуджарата, в Лондон. На борту находились 242 пассажира. Лайнер упал в жилом районе Меганинагар недалеко от авиагавани. Предполагается, что самолет задел высокое дерево и разбился. На месте сейчас работают семь команд пожарных служб.

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