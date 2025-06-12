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16:46, 12 июня 2025Россия

Путин назвал главную силу России

Путин: Сила России и русского народа — в бессмертии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Бессмертие России проявляется в ее победах, невзирая на те испытания, через которые проходит страна. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев», его слова приводит агентство РИА Новости.

Президент рассказал, что после церемонии награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручения государственных премий побеседовал с писателем Александром Прохановым. Российский лидер отметил, что тот завел очень интересную тему для рассуждений, спросив его, в чем заключается главная идея сегодняшнего дня для страны.

«Я говорю: любопытно. В бессмертии. И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а бессмертие это выражается в победах нашей страны», — заключил президент.

Путин поздравил граждан с Днем России, который, по его словам, символизирует мощный путь Государства Российского. Глава государства подчеркнул, что сыновье отношение к Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет.

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