Владимир Путин: День России символизирует мощный путь Государства Российского

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России и заявил, что сыновье отношение к родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет. Видео с торжественной речью лидера РФ опубликовал Telegram-канал Кремля.

«От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», — сказал Путин.

Президент отметил важность любви к родине, поскольку она вдохновляет на высокие поступки, достижения, созидание и победы. Он подчеркнул, что Россия продолжает отстаивать традиционные ценности и идти вперед, достигая новых высот и наращивая темпы индустриального и технологического развития.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал сообщение из трех слов в Telegram. «С Днем России», — написал политик.