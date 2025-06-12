Путин присвоил звание Героя Труда замнаучного руководителя ядерного центра

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда заместителю научного руководителя федерального ядерного центра имени академика Е.И. Забабахина Юрию Дикову. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

Церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий состоялась в Кремле в четверг, 12 июня.

Помимо Дикова, звания Героя Труда удостоены председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», народный артист России и композитор Александр Зацепин, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов, управляющий отделением ООО «Зори Кавказа» Султангирей Костоев, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, а также главврач городской больницы №2 Горловки Нелли Якуненко.

Кроме того, были вручены государственные премии в разных областях: науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. В частности, государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности была присуждена руководителю региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталье Карпович.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем России и заявил, что сыновье отношение к родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет. Он также отметил важность любви к родине, поскольку она вдохновляет на высокие поступки, достижения, созидание и победы.