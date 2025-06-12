Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда заместителю научного руководителя федерального ядерного центра имени академика Е.И. Забабахина Юрию Дикову. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.
Церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий состоялась в Кремле в четверг, 12 июня.
Помимо Дикова, звания Героя Труда удостоены председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», народный артист России и композитор Александр Зацепин, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов, управляющий отделением ООО «Зори Кавказа» Султангирей Костоев, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, а также главврач городской больницы №2 Горловки Нелли Якуненко.
Кроме того, были вручены государственные премии в разных областях: науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. В частности, государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности была присуждена руководителю региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталье Карпович.
Ранее Путин поздравил россиян с Днем России и заявил, что сыновье отношение к родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет. Он также отметил важность любви к родине, поскольку она вдохновляет на высокие поступки, достижения, созидание и победы.