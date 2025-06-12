Минобороны: Потери ВСУ в Сумской области составили 155 военнослужащих

Российские войска продолжили продвижение в Сумской области. За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 155 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бои с ВСУ вели подразделения российской группировки войск «Север» в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варчино, Бессаловка и Садки Сумской области.

Российским бойцам удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, одной тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых и егерской бригад, а также штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны.

В министерстве уточнили, что помимо солдат противник потерял два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Кроме того, на сумском направлении уничтожили склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть минимум 300 километров и охватывать шесть областей, в том числе Сумскую. По его словам, все зависит от поставок Киеву западного вооружения.