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13:17, 12 июня 2025Россия

Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

Минобороны: Потери ВСУ в Сумской области составили 155 военнослужащих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжили продвижение в Сумской области. За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 155 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бои с ВСУ вели подразделения российской группировки войск «Север» в районах населенных пунктов Хотень, Писаревка, Варчино, Бессаловка и Садки Сумской области.

Российским бойцам удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, одной тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых и егерской бригад, а также штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны.

В министерстве уточнили, что помимо солдат противник потерял два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Кроме того, на сумском направлении уничтожили склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине должна быть минимум 300 километров и охватывать шесть областей, в том числе Сумскую. По его словам, все зависит от поставок Киеву западного вооружения.

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