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07:41, 12 июня 2025Путешествия

Российские туристы застряли на китайском острове

Российские туристы застряли на китайском острове Хайнань из-за сильного тайфуна
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters

Российские туристы застряли на китайском острове Хайнань из-за сильного тайфуна. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что на курорте закрыты пляжи — возле них дежурит охрана, которая не пускает отдыхающих к воде.

Аэропорт в Санье закрыт из-за непогоды на несколько дней. Подчеркивается, что все рейсы перенесены. На данный момент россияне не могут улететь в Москву, Красноярск и ряд других городов.

Помимо этого, туристы рассказывают, что сейчас на курортах наблюдается сильный ветер, местами идут дожди. Местные власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.

Ранее стало известно, что российские туристы все чаще начали сталкиваться с проблемами во время прохождения лечения в центральном государственном госпитале Sanglah на Бали.

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