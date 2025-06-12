Российские туристы застряли на китайском острове Хайнань из-за сильного тайфуна

Российские туристы застряли на китайском острове Хайнань из-за сильного тайфуна. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что на курорте закрыты пляжи — возле них дежурит охрана, которая не пускает отдыхающих к воде.

Аэропорт в Санье закрыт из-за непогоды на несколько дней. Подчеркивается, что все рейсы перенесены. На данный момент россияне не могут улететь в Москву, Красноярск и ряд других городов.

Помимо этого, туристы рассказывают, что сейчас на курортах наблюдается сильный ветер, местами идут дожди. Местные власти объявили четвертый уровень экстренного реагирования.

Ранее стало известно, что российские туристы все чаще начали сталкиваться с проблемами во время прохождения лечения в центральном государственном госпитале Sanglah на Бали.

