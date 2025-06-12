Посол Парамонов: Запад сделал Украину инструментом сдерживания России

Посол России в Италии Алексей Парамонов рассказал об «украинском проекте» Запада. По его словам, его целью было сделать Киев инструментом сдерживания России, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что этот элемент стратегии коллективного Запада появился в 1990-х годах, а на самом деле сразу по окончании Второй мировой войны, он предусматривал использование Украины в качестве «геополитического тарана».

Парамонов отметил, что западные страны планировали при помощи Киева разорвать политические, экономические, научные и культурные связи, образовавшиеся «за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы», ослабить и вытеснить РФ «на задворки мировой политики».

Посол добавил, что специальная военная операция показала ошибочность и опасность политики, избранной Евросоюзом и НАТО в отношении Москвы.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Запад так и не смог победить Россию даже задействовав все свои ресурсы. Западные лидеры совершенно не понимают реалий в России, как экономических, так и политических. По его словам, они считали ее «карточным домиком», который сразу же развалится, но очень серьезно ошиблись.