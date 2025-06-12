Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 12 июня 2025Мир

Российский посол рассказал об «украинском проекте» Запада

Посол Парамонов: Запад сделал Украину инструментом сдерживания России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Посол России в Италии Алексей Парамонов рассказал об «украинском проекте» Запада. По его словам, его целью было сделать Киев инструментом сдерживания России, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что этот элемент стратегии коллективного Запада появился в 1990-х годах, а на самом деле сразу по окончании Второй мировой войны, он предусматривал использование Украины в качестве «геополитического тарана».

Парамонов отметил, что западные страны планировали при помощи Киева разорвать политические, экономические, научные и культурные связи, образовавшиеся «за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы», ослабить и вытеснить РФ «на задворки мировой политики».

Посол добавил, что специальная военная операция показала ошибочность и опасность политики, избранной Евросоюзом и НАТО в отношении Москвы.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Запад так и не смог победить Россию даже задействовав все свои ресурсы. Западные лидеры совершенно не понимают реалий в России, как экономических, так и политических. По его словам, они считали ее «карточным домиком», который сразу же развалится, но очень серьезно ошиблись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

    В Индии уточнили число погибших в результате авиакатастрофы

    На Западе обвинили Зеленского в давлении на Европу

    Российский посол рассказал об «украинском проекте» Запада

    Российский посол выразил надежду на развитие отношений с Арменией

    Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов нашелся

    Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила об отсутствии сожалений за свои слова

    Черчесова захотели пригласить в европейскую сборную

    В США опровергли сообщения о приостановке киберопераций против России

    В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости