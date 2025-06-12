В США заявили о провальной стратегии Запада в отношении России

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06:20, 12 июня 2025Мир

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Аналитик Меркурис: Запад не смог победить РФ даже задействовав все свои ресурсы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Запад так и не смог победить Россию даже задействовав все свои ресурсы. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, имея в виду украинский конфликт.

«Уже три с половиной года идет украинский конфликт, вся мощь коллективного Запада обрушилась на Россию. Но она не только не рухнула, но продолжает побеждать на фронте», — отметил эксперт.

Западные лидеры совершенно не понимают реалий в России, как экономических, так и политических. По его словам, они считали ее «карточным домиком», который сразу же развалится, но очень серьезно ошиблись, резюмировал Меркурис.

В мае Александр Меркурис заявил, что надежды на то, что РФ сильно пострадает под тяжестью санкций, не оправдались, поэтому необходимы переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

Аналитик также добавил, что в процессе переговоров коренные причины украинского конфликта могут быть устранены.

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