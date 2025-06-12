МИД Украины осудил США и другие страны за поздравление с Днем России

Сибига осудил США и другие страны за поздравление РФ с Днем России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил США и другие страны, которые поздравили Россию с ее национальным днем, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Глава МИД раскритиковал действия Вашингтона перед началом заседания министров ведущих стран Евросоюза. По словам министра, ему было неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес «российского агрессора».

«Не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора», — отметил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Он заявил о готовности к конструктивному сотрудничеству с РФ для достижения прочного мира между Москвой и Киевом.