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02:20, 12 июня 2025Силовые структуры

Шесть человек погибли в ДТП с трактором в российском регионе

В Иркутской области в ДТП с трактором и легковушкой погибли 6 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В районе населенного пункта Ныгда Иркутской области легковушка марки Lada столкнулась с самодельным мини-трактором, в результате ДТП погибли шесть человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что пять человек погибли на месте, еще один пострадавший скончался в карете скорой помощи. На месте работают сотрудники экстренных служб российского региона.

Ранее сообщалось, что автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне попал в ДТП в Москве. По предварительным данным, водителю стало плохо. На момент ДТП в автомобиле находились двое чернокожих — мужчина и женщина.

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