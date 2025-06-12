В Индии после крушения самолета в пострадавшем общежитии нашли пять жертв

В Индии пять студентов погибли из-за самолета, упавшего на их общежитие

В Индии в общежитии для врачей, на которое упал пассажирский самолет Air India, нашли пять жертв. Об этом сообщает Associated Press.

Часть разбившего самолета обрушила крышу столовой медицинского колледжа. 50 студентов пострадали, пятерых не стало из-за травм, полученных во время крушения.

«Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Мы остаемся в тесном контакте с нашими коллегами в больнице, еще ищущими людей, которые, как мы опасаемся, погребены под обломками», — сказал вице-президент ассоциации врачей Индии Дивьянш Сингх.

Ранее сообщалось, что в Индии на месте крушения лайнера обнаружили выжившего. Сейчас он находится в больнице, однако подробности о его состоянии не раскрываются.

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в жилом районе индийского города Ахмедабад. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако сразу после вылета пилоты подали сигнал бедствия, а затем воздушное судно упало на общежитие для врачей.