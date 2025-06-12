Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 12 июня 2025Путешествия

В Индии после крушения самолета в пострадавшем общежитии нашли пять жертв

В Индии пять студентов погибли из-за самолета, упавшего на их общежитие
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ajit Solanki / AP

В Индии в общежитии для врачей, на которое упал пассажирский самолет Air India, нашли пять жертв. Об этом сообщает Associated Press.

Часть разбившего самолета обрушила крышу столовой медицинского колледжа. 50 студентов пострадали, пятерых не стало из-за травм, полученных во время крушения.

«Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Мы остаемся в тесном контакте с нашими коллегами в больнице, еще ищущими людей, которые, как мы опасаемся, погребены под обломками», — сказал вице-президент ассоциации врачей Индии Дивьянш Сингх.

Ранее сообщалось, что в Индии на месте крушения лайнера обнаружили выжившего. Сейчас он находится в больнице, однако подробности о его состоянии не раскрываются.

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в жилом районе индийского города Ахмедабад. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако сразу после вылета пилоты подали сигнал бедствия, а затем воздушное судно упало на общежитие для врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа раскрыл видение США по урегулированию украинского конфликта

    МВФ спрогнозировал сокращение инфляции в России

    В США предложили остановить боевые действия на Украине по линии фронта

    Вернувшийся из плена российский боец заплакал во время звонка родным

    «Пари Нижний Новгород» уволил главного тренера

    Раскрыты подробности о военной поддержке Германии Украине

    В Индии после крушения самолета в пострадавшем общежитии нашли пять жертв

    Путин пообещал присвоить звание Героя России не вернувшемуся с СВО офицеру

    Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих на машинах

    Выживший пассажир самолета Air India описал крушение фразой «вокруг меня были тела»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости