В Кремле высказались о блокировке Telegram

Песков заявил, что не знает о планах по блокировке или замедлению Telegram

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах по блокировке или замедлению Telegram в стране. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, не собираются ли власти ограничить либо замедлить работу мессенджера. «Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — подчеркнул Песков.

Ранее в июне заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что мессенджер Telegram не заблокируют в РФ в случае, если он будет соблюдать нормы российского законодательства. Парламентарий добавил, что национальный мессенджер Max, в данный момент находящийся в разработке, может превратиться в единую национальную платформу.

