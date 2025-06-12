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16:21, 12 июня 2025Интернет и СМИ

В Кремле высказались о блокировке Telegram

Песков заявил, что не знает о планах по блокировке или замедлению Telegram
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах по блокировке или замедлению Telegram в стране. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, не собираются ли власти ограничить либо замедлить работу мессенджера. «Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — подчеркнул Песков.

Ранее в июне заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что мессенджер Telegram не заблокируют в РФ в случае, если он будет соблюдать нормы российского законодательства. Парламентарий добавил, что национальный мессенджер Max, в данный момент находящийся в разработке, может превратиться в единую национальную платформу.

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