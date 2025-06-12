В Минобороны сообщили об ударе по цехам производства украинских беспилотников

Минобороны: Российские военные ударили по цехам производства беспилотников ВСУ

Российские военные ударили по цехам производства и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары также были нанесены по местам хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне проведения спецоперации две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Сообщается, что за минувшие сутки российские силы ПВО также уничтожили 260 украинских беспилотников самолетного типа, из которых 62 были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции на Украине.

