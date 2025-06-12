В ООН заявили о снижении числа беженцев в мире впервые с 2011 года

В ООН впервые за полтора десятилетия отметили снижение числа беженцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев ООН.

В документе указано, что в 2024 году общее число беженцев сократилось более чем на полмиллиона. Это произошло впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии, отмечает издание.

При этом в том же году в родные страны возвратились 1,6 миллиона беженцев. В том числе речь идет и об украинцах — несмотря на продолжение спецоперации на родину вернулось почти 210 тысяч граждан этой страны.

Среди возможных причин изменения тенденции в ООН назвали ухудшение условий ряде принявших беженцев стран. Так, украинцы были вынуждены вернуться из-за проблем с гражданскими правами за границей, указано в докладе.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин заявил о принятой Европой стратегии по медленному выдавливанию украинских беженцев. «Одно дело год-два, но уже три года прошло — конца не видно, в первую очередь стараниями, кстати, украинского руководства, которое срывает переговоры, а жить-то надо. Они доставляют все больше неудобств», — пояснил эксперт.