Европу уличили в стратегии выдавливания украинских беженцев

Политолог Жарихин: Европа принялась выдавливать украинских беженцев обратно

В Европе приняли стратегию медленного выдавливания украинских беженцев обратно, полагает политолог, заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Изначально энтузиазм поддержать украинских беженцев был мощный, но он быстро закончился, отметил политолог. «Одно дело год-два, но уже три года прошло — конца не видно, в первую очередь стараниями, кстати, украинского руководства, которое срывает переговоры, а жить-то надо. Они доставляют все больше неудобств. Интегрировать их постоянно в страну европейцы не могут, поэтому они, скорее, приняли такую стратегию медленного выдавливания обратно, то есть сокращения и сокращения тех преференций, которые они дали поначалу беженцам», — поделился Жарихин.

В Европе уже явно не хватает финансирования на содержание украинских беженцев, считает собеседник «Ленты.ру». «Ситуация экономическая в Европе уже не такая лучезарная как была в те времена, когда все еще были дешевые российские энергоносители, но уже возник энтузиазм по поводу украинских беженцев, а сейчас беженцы есть, а дешевых энергоносителей уже нет», — пояснил он.

Ранее Польша и Германия захотели вывести украинских беженцев из систем социальной поддержки. За расширение соответствующих усилий выступили главы польского и немецкого МВД Томаш Семоняк и Александр Добриндт.

