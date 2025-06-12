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08:35, 12 июня 2025Мир

В США заявили об экономическом и военном крахе Украины

Риттер: Украина столкнулась с экономическим и военным крахом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что экономическое и военное поражение Украины свидетельствует о начале падения киевского режима.

По его словам, военный коллапс уже произошел. «Кроме того, Украина экономически недееспособна, киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, денег не осталось», — сказал он. Риттер добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось боеприпасов, систем ПВО, а «российская авиация доминирует на поле боя».

Все это приводит к краху морального духа и отсутствию возможности добиться успеха в противостоянии с Россией, добавил аналитик. По его мнению, конфликт в итоге будет завершен на условиях России, так как это неизбежно.

Ранее Риттер заявил, что атака Украины на аэродромы России — это акт терроризма, и воспринимать произошедшее следует только так. Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, добавил он.

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