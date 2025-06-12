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20:29, 12 июня 2025Мир

В Стамбуле сообщили о найденном на пляже украинском дроне

IHA: На пляже в Стамбуле обнаружили украинский дрон
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

На пляже в Стамбуле обнаружили украинский дрон. Об этом сообщило IHA.

По данным агентства, беспилотник самолетного типа прибило к берегу на пляже Узункум в районе Шиле провинции Стамбул в районе полудня. О произошедшем отдыхающие незамедлительно оповестили полицию и береговую охрану. Зону вокруг дрона временно оцепили.

По предварительным оценкам приехавшим на место происшествия саперов, речь идет о дроне-камикадзе производства Украины. По неподтвержденным данным, беспилотник может быть оборудован взрывчаткой.

На опубликованных агентством кадрах можно увидеть фюзеляж дрона без хвостовой части и с частично обломанными крыльями, а также пропеллер с мотором в носовой части и другие элементы внутренней оснастки.

В феврале сообщалось, что в Молдавии обнаружили дрон у границы с Украиной. Кому принадлежал беспилотник, в полиции не раскрыли.

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