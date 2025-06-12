Владельцы Air India выплатят девять миллионов рублей семьям жертв крушения самолета

В Индии владельцы Air India выплатят девять миллионов рублей семьям погибших

Tata Group, материнская компания Air india, заявила, что выплатит 10 миллионов рупий (девять миллионов рублей) семьям жертв авиакатастрофы в жилом районе индийского города Ахмедабад. Об этом сообщает Associated Press.

Владельцы компании также заявили, что покроют медицинские расходы тех, кто пострадал в результате крушения их самолета. Кроме того, они намерены помочь восстановить здание медицинского колледжа, на которое упал лайнер.

«Мы глубоко потрясены трагическим событием, произошедшим с рейсом 171 авиакомпании Air India, — говорится в заявлении Tata Group. — Никакие слова не могут адекватно выразить горе, которое мы испытываем в этот момент».

О крушении самолета в жилом районе Индии стало известно 12 июня. На борту находились 242 человека, из них выжил только один — пассажир, сидевший на месте 11А. Самолет рухнул на здание общежития, среди студентов также есть пострадавшие — по предварительным данным, 50 человек, еще пятерых спасти не удалось. В сети также появились момент крушения и видео с места катастрофы.

Сообщалось, что авиакатастрофа в Индии могла произойти из-за отказа двигателей. По словам эксперта, пилот подал сигнал бедствия диспетчерам, когда оба двигателя вышли из строя.