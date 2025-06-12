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19:35, 12 июня 2025Путешествия

Названа новая версия причин авиакатастрофы в Индии

Авиакатастрофа в Индии могла произойти из-за отказа двигателей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE VIA X / Handout / Reuters

Авиакатастрофа в Индии могла произойти из-за отказа двигателей. Новую версию о причинах крушения самолета Air India назвал источник индийского телеканала News 18.

«Причиной крушения мог стать отказ обоих двигателей», — говорится в сообщении.

По словам собеседника канала, пилот подал сигнал бедствия диспетчерам, когда оба двигателя вышли из строя. При этом источник подчеркнул, что делать окончательные выводы еще рано.

Расследование причин авиакатастрофы продолжается. Ранее возможными причинами крушения борта называли ошибку пилота или столкновение с птицами.

О крушении самолета в жилом районе Индии стало известно 12 июня. На борту находились 242 человека, из них выжил только один — пассажир, сидевший на месте 11А. Самолет рухнул на здание общежития, среди студентов также есть пострадавшие — по предварительным данным, 50 человек, еще пятерых спасти не удалось. В сети также появились момент крушения и видео с места катастрофы.

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