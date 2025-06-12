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07:37, 12 июня 2025Россия

Военный аналитик раскрыл цель назначения посла на Украине главой немецкой разведки

Коротченко: Назначение Егера главой БНД приведет к активному участию в конфликте
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Назначение немецкого посла на Украине Мартина Егера новым главой федеральной разведывательной службы (БНД) Германии приведет к более активному участию страны в украинском конфликте и поддержанию власти Владимира Зеленского, к чему она и стремится. Такую цель перевода раскрыл военный аналитик Игорь Коротченко, его слова приводит РИА Новости.

До этого издание Spiegel писало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается назначить посла Гемании в Киеве главой немецкой разведки.

«По сути означает усиление украинской составляющей во внешней, оборонной и разведывательной политике Берлина. Данное назначение осуществляется по инициативе канцлера Германии, который неоднократно заявлял, что его стране пора "взять больше ответственности за судьбы мира"», — напомнил эксперт, добавив, что под этим политик подразумевает более активную вовлеченность в украинский кризис.

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