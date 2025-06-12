Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 12 июня 2025Бывший СССР

ВСУ впервые за долгое время начали эвакуировать тела погибших в ЛНР

Марочко: ВСУ впервые за долгое время начали эвакуировать погибших под Кременной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за долгое время начали эвакуировать тела погибших бойцов под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), работаю групп наблюдают российские солдаты. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«По открытой связи украинские боевики пытаются договариваться о проведении вывоза тел с ЛБС и на других участках. Данная информация уточняется», — сказал Марочко.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что бойцы ВСУ сбежали с позиций на константиновском направлении. Он добавил, что ВСУ могут в скором времени передислоцироваться ближе к Константиновке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС захотел ввести санкции против банков Китая якобы за помощь России

    Награжденный Залужным гранатометчик ВСУ погиб в зоне СВО

    Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

    Студента убило молнией под Кемерово

    В США заявили об экономическом и военном крахе Украины

    ВСУ впервые за долгое время начали эвакуировать тела погибших в ЛНР

    Депутат Госдумы предупредил о возможном столкновении России и Германии

    Россиянам запретят содержать дома 121 вид животных

    Северная Корея приостановила шумовые трансляции на границе с соседней страной

    Пленный боец ВСУ рассказал об обмане командования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости