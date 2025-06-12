ВСУ впервые за долгое время начали эвакуировать тела погибших в ЛНР

Марочко: ВСУ впервые за долгое время начали эвакуировать погибших под Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за долгое время начали эвакуировать тела погибших бойцов под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), работаю групп наблюдают российские солдаты. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«По открытой связи украинские боевики пытаются договариваться о проведении вывоза тел с ЛБС и на других участках. Данная информация уточняется», — сказал Марочко.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что бойцы ВСУ сбежали с позиций на константиновском направлении. Он добавил, что ВСУ могут в скором времени передислоцироваться ближе к Константиновке.