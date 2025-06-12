Зеленский заявил о возвращении тяжелораненых солдат ВСУ из плена

Зеленский: Тяжелораненые солдаты ВСУ вернулись на Украину в ходе обмена

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 июня, в своем Telegram-канале сообщил подробности о возвращении попавших в плен Вооруженных сил России украинских солдат.

По его словам, сегодня на Украину вернулись солдаты Вооруженных сил страны, пограничники и нацгвардейцы.

«Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов», — написал он. При этом на опубликованных им фото и видео тяжелораненых не видно — мужчины самостоятельно передвигаются, разговаривают и даже улыбаются.

Зеленский добавил, что Киев намеревается «вернуть всех из российского плена».

Ранее в Россию из Украины вернулась очередная группа военнопленных. О новом этапе обмена военнослужащими сообщили в Минобороны РФ. Число принявших участие в обмене военных не раскрывается.