Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 12 июня 2025Россия

В Минобороны сообщили о новом этапе обмена военнопленными

Минобороны: В Россию в рамках обмена вернулась группа военнопленных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Россию из Украины вернулась очередная группа военнопленных. О новом этапе обмена военнослужащими сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, взамен украинской стороне была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число принявших участие в обмене военных не раскрывается.

Уточняется, что это уже третий обмен, который состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позднее их доставят на территорию России для дальнейшего прохождения лечения и реабилитации, которые они пройдут медицинских учреждениях Минобороны.

В среду, 11 июня, Минобороны заявило о возврате второй группы российских военнослужащих из плена, их число также не раскрывалось.

Днем ранее сообщалось о возвращении из плена российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. На опубликованных ведомством кадрах были запечатлены более 30 солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с сотнями пассажиров на борту разбился в жилом районе Индии. Опубликованы видео момента крушения и с места катастрофы

    Путин поздравил россиян с Днем России

    Похитители Арега Щепихина сняли видео и пошутили про багажник

    В России оценили визит президента Сербии на Украину

    В Минобороны сообщили о новом этапе обмена военнопленными

    Объявлены страны-участники конкурса «Интервидение»

    Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

    Композитор Зацепин позвал Путина на свой столетний юбилей

    Разбившийся в Индии пассажирский самолет упал на общежитие для врачей

    Российский омбудсмен обратилась к украинской стороне с требованием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости