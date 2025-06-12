В Минобороны сообщили о новом этапе обмена военнопленными

Минобороны: В Россию в рамках обмена вернулась группа военнопленных

В Россию из Украины вернулась очередная группа военнопленных. О новом этапе обмена военнослужащими сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, взамен украинской стороне была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число принявших участие в обмене военных не раскрывается.

Уточняется, что это уже третий обмен, который состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позднее их доставят на территорию России для дальнейшего прохождения лечения и реабилитации, которые они пройдут медицинских учреждениях Минобороны.

В среду, 11 июня, Минобороны заявило о возврате второй группы российских военнослужащих из плена, их число также не раскрывалось.

Днем ранее сообщалось о возвращении из плена российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. На опубликованных ведомством кадрах были запечатлены более 30 солдат.