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10:46, 12 июня 2025Интернет и СМИ

Жители российского города пожаловались на отключение мобильного интернета

Жители Тюмени пожаловались на отключение мобильного интернета
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жители Тюмени пожаловались на невозможность пользоваться мобильным интернетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам горожан, которые приводит канал, перебои начались в ночь на 12 июня. При этом работы wi-fi не нарушена, отметили они. Связь на смартфонах начинает работать при выезде из города.

Местный власти пока не прокомментировали отключение, отмечает канал.

Мобильный интернет могут глушить из-за опасности беспилотников. При этом в сводке Минобороны об атаках украинских войск по регионам России в ночь на 12 июня Тюменская область не фигурирует.

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