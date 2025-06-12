Жители российского города пожаловались на отключение мобильного интернета

Жители Тюмени пожаловались на отключение мобильного интернета

Жители Тюмени пожаловались на невозможность пользоваться мобильным интернетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам горожан, которые приводит канал, перебои начались в ночь на 12 июня. При этом работы wi-fi не нарушена, отметили они. Связь на смартфонах начинает работать при выезде из города.

Местный власти пока не прокомментировали отключение, отмечает канал.

Мобильный интернет могут глушить из-за опасности беспилотников. При этом в сводке Минобороны об атаках украинских войск по регионам России в ночь на 12 июня Тюменская область не фигурирует.