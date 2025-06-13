Израильтян призвали готовиться к непривычным потерям из-за ответа Ирана

Начальник Генштаба Израиля Замир: Нужно готовиться к потерям из-за ответа Ирана

В результате ответных ударов Ирана Израиль, вероятно, понесет потери, и они будут отличаться от тех, к которым привыкли израильтяне. С таким предупреждением выступил начальник Генштаба еврейского государства генерал-лейтенант Эяль Замир. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Армии Израиля.

«Граждане Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха — иранский режим попытается атаковать нас в ответ и ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли», — сказал Замир. Он отметил, что израильская армия готова защищать страну, однако гражданам следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности и безопасности близких, а также слушать инструкции.

Он также отметил, что любому, кто попробует бросить вызов Израилю, придется заплатить «высокую цену».

В ночь на 13 июня Израиль нанес по Ирану несколько ударов. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что это был превентивный удар, и отметил, что исламская республика в скором времени может на него ответить.