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08:03, 13 июня 2025Мир

Лидер Ирана назначил нового командующего КСИР и временного главу Генштаба

Хаменеи назначил Вахиди командиром КСИР и Сайяри временным главой Генштаба
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил новых командиров после гибели их предшественников в результате воздушного удара Израиля. Об этом сообщило агентство Nournews.

Командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал генерал Ахмад Вахиди вместо погибшего Хосейна Салами. Генштаб Вооруженных сил республики временно возглавит Хабиболла Сайяри, он заменит погибшего Мохаммада Багери.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери погиб в результате израильского удара в ночь на 13 июня. Как отмечает государственное телевидение Ирана, на данный момент это вторая высокопоставленная иранская фигура, которая погибла в ходе атаки Израиля.

До этого агентство Tasnim сообщило о гибели главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами. Кроме того, погибло несколько иранских физиков-ядерщиков.

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