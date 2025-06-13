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16:40, 13 июня 2025Россия

Названо необходимое России количество мобилизованных

Алаудинов призвал мобилизовать до одного миллиона россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в России нужно провести мобилизацию. Необходимое стране количество солдат он назвал в своем Telegram-канале.

Алаудинов записал видеообращение в связи с тем, что Израиль атаковал Иран. Он отметил, что третья мировая война уже началась. В связи с этим России нужно мобилизовать как минимум 500 тысяч человек, но лучше набрать один миллион солдат, пояснил военачальник.

По словам командира, это необходимо, чтобы ни одна страна мира даже не подумала играть с Россией так, как с Ираном. Также он призвал россиян сплотиться на всех уровнях. В заключение Алаудинов спрогнозировал, что в будущих войнах выживут только те государства, которые имеют сильную власть и экономику.

Ранее Апти Алаудинов рассказал о большом количестве желающих получить российское гражданство среди украинских пленных. По его словам, ходатайство некоторых из них уже удовлетворили.

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