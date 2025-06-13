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08:13, 13 июня 2025Мир

Названо условие для присоединения американских военных к Израилю для атак на Иран

Ynet: Американские военные могут присоединиться к Израилю в обстрелах Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Американские военные могут присоединиться к Израилю в обстрелах Ирана в случае успехов начального этапа операции. Такое условие называет портал Ynet.

«По данным источников в сфере безопасности, ожидается, что американцы присоединятся к ударам, если первоначальные результаты израильской операции окажутся успешными», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что страна защитит Израиль в случае ответной атаки Ирана. Глава Белого дома заранее знал о плане Израиля нанести удары, но Вашингтон никак не был вовлечен в военном плане.

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