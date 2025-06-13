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15:27, 13 июня 2025Мир

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Президент Ирана Пезешкиан: Израиль пожалеет о своих глупых действиях
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к народу после того, как Израиль нанес авиаудары по территории страны. Об этом сообщает издание ТАСС.

Пезешкиан назвал атаку Израиля преступлением. По его словам, в ответ не будут молчать ни власти Ирана, ни народ. Президент страны пообещал дать мощный ответ, который станет законным.

Как дополнил иранский лидер, Израиль, которого он назвал врагом, пожалеет о своих действиях. Политик счел авиаудары по стране глупыми действиями. В заключение он призвал народ стать более сплоченным, доверять исключительно властям страны, а также не заниматься распространением слухов.

Ранее президент США Дональд Трамп обрадовался атаке Израиля по Ирану. По его словам, операция была превосходной, а в будущем можно ждать продолжение.

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