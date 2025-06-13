При израильской атаке по Ирану погиб командующий Военно-космическими силами КСИР

Командующий Военно-космическими силами КСИР Хаджизаде погиб при атаке Израиля

Командующий Военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде погиб при атаке Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Хаджизаде занимался вопросами, связанными с ракетной программой Ирана, был одним из руководителей ответа Ирана на ликвидацию США генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что США передали Израилю самое смертоносное в мире оружие.