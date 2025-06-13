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18:21, 13 июня 2025Силовые структуры

Россияне организовали незаконный покерный клуб и попались

В Петербурге возбудили дело на организаторов незаконной игорной деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге возбудили дело на организаторов незаконной игорной деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в частном клубе на улице Подковырова проводились азартные игры. Их преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники Следственного комитета и оперативники МВД.

В ходе обыска был изъят игральный стол, карты и фишки для игры в покер. Задержанные доставлены в следственный отдел. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в российском регионе ликвидировали сеть подпольных казино.

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