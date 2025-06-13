Россияне организовали незаконный покерный клуб и попались

В Петербурге возбудили дело на организаторов незаконной игорной деятельности

В Петербурге возбудили дело на организаторов незаконной игорной деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в частном клубе на улице Подковырова проводились азартные игры. Их преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники Следственного комитета и оперативники МВД.

В ходе обыска был изъят игральный стол, карты и фишки для игры в покер. Задержанные доставлены в следственный отдел. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в российском регионе ликвидировали сеть подпольных казино.