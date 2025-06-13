Самое высокое здание мира подсветили в цвета российского флага

Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага в честь Дня России

Расположенный в Дубае небоскреб Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире, насчитывающее 163 этажа — подсветили в цвета российского флага. Это сделали в честь Дня России, сообщает ТАСС.

Этот небоскреб был введен в эксплуатацию в 2010 году. Его строительство обошлось в 1,5 миллиарда долларов. Фасад Бурдж-Халифа — один из самых больших в мире LED-экранов. Его площадь составляет 32,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.