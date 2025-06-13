Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 12 июня 2025Мир

Самое высокое здание мира подсветили в цвета российского флага

Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага в честь Дня России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Расположенный в Дубае небоскреб Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире, насчитывающее 163 этажа — подсветили в цвета российского флага. Это сделали в честь Дня России, сообщает ТАСС.

Этот небоскреб был введен в эксплуатацию в 2010 году. Его строительство обошлось в 1,5 миллиарда долларов. Фасад Бурдж-Халифа — один из самых больших в мире LED-экранов. Его площадь составляет 32,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

    Обвиненный дочерью в домогательствах многоженец Сухов нашелся

    Оскорбившая бойцов СВО блогерша заявила об отсутствии сожалений за свои слова

    Черчесова захотели пригласить в европейскую сборную

    В США опровергли сообщения о приостановке киберопераций против России

    В Кремле прокомментировали поздравление Рубио с Днем России

    ВСУ начали установку дронов-светофоров

    В России дали прогноз о ценах на газ в Европе этим летом

    СК проверит оскорбившую бойцов СВО блогершу

    Бывшая жена Джигарханяна высказалась о своей чистоплотности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости