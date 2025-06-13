Советник верховного лидера Ирана получил тяжелые ранения при ударе Израиля

Советник верховного лидера Ирана Шамхани получил ранения при ударе Израиля

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани получил тяжелые ранения в результате израильского удара, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Nour News.

Сам верховный лидер жив и получает информацию о ситуации, передает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цель ударов по Ирану. Он заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения». По его словам, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».