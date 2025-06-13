Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 13 июня 2025Мир

США стали перебрасывать военные силы на Ближний Восток

Associated Press: США стали перебрасывать военные силы на Ближний Восток
Екатерина Ештокина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США стали перебрасывать военные силы, в том числе корабли, на Ближний Восток. Об этом пишет Associated Press.

По информации чиновников, имена которых не раскрываются, такое решение принято в связи с возможным ответом Ирана на израильские удары. Так, военно-морской флот уже направил в Восточное Средиземноморье эсминец USS Thomas Hudner. Еще один корабль вышел в море, чтобы быть доступным по запросу Белого дома.

Материалы по теме:
«Наступает время испытаний» Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
«Наступает время испытаний»Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
27 апреля 2021
Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Американский ударИран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
24 июня 2019

Тем временем, как уточняют инсайдеры, Трамп встречается с руководителями Совета нацбезопасности, чтобы обсудить текущую ситуацию.

Ранее в июне российский политолог оценил будущее Ирана после авиаударов Израиля. По мнению эксперта Сергея Маркова, страны будут обмениваться ракетными ударами еще на протяжении нескольких недель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина не передала тела российских военных

    На Западе раскрыли мотив атак на иранские ядерные объекты

    Вучич назвал Украину другом Сербии

    Назван иностранный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

    Украине возвращены 1200 тел погибших военных

    Стало известно об экстренном заседании Совбеза ООН из-за ударов Израиля по Ирану

    Еще одна граничащая с Россией страна сможет использовать противопехотные мины

    Российские войска закрепились на позициях в Днепропетровской области

    Пашинян высказался по поводу будущего отношений России и Армении

    Трамп положительно оценил удары Израиля по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости