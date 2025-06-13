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16:24, 13 июня 2025Россия

Российский политолог оценил будущее Ирана после авиаударов Израиля

Политолог Марков предрек государственный переворот в Иране
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Российский политолог Сергей Марков оценил будущее Ирана после того, как по его территории Израиль нанес авиаудары. Свое видение ситуации он рассказал в Telegram-канале.

Как отметил Марков, Иран и Израиль будут обмениваться ракетными ударами еще на протяжении нескольких недель. Затем между странами наступит перемирие. Причем Иран согласится на ту ядерную сделку, которую предложили США, добавил он.

По мнению политолога, Иран больше не будет заниматься обогащением урана, а в ответ западные государства снимут с него санкции. Кроме того, в стране произойдет государственный переворот при поддержке США, Европы и Израиля. В заключение он предрек отсутствие сухопутного вторжения в Иран и его разделение.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о своих впечатлениях от атаки на Иран. По его словам, операция Израиля была превосходной.

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