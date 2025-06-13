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19:53, 13 июня 2025Россия

В Херсоне с беспилотника прозвучал гимн России

Минобороны: Дрон с акустической системой транслировал в Херсоне гимн России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Херсоне прозвучал гимн России. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как отметили в ведомстве, беспилотный летательный аппарат, который принадлежит группировке войск «Днепр», с прикрепленной к нему акустической системой успешно добрался до Херсона. Он преодолел украинские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

После этого, продолжили в Минобороны, дрон завис над одним из городских зданий. Затем через аудиоколонку как минимум три раза транслировался гимн России, во время которого к зданию стали подходить местные жители. Когда акция подошла к концу, беспилотник успешно вернулся к месту запуска, заключили в ведомстве.

Ранее беспилотный летательный аппарат доставил в Херсон российский флаг. При этом не было зафиксировано попыток сбить дрон.

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