В Индии уточнили число погибших в результате авиакатастрофы

Reuters: В авиакатастрофе на западе Индии погибли более 240 человек

Жертвами авиакатастрофы на западе Индии стали более 240 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на старшего офицера полиции Ахмадабада Видхи Чаудхари.

Изначально агентство сообщало, что при крушении самолета неподалеку от аэропорта Ахмадабада погибли 294 человека. Однако, как пояснил Чаудхари, в это число входили тела, которые по ошибке были подсчитаны дважды.

Всего на борту разбившегося Boeing 787 Dreamliner было 242 человека, 10 из которых являлись членами экипажа. Лайнер упал на жилой квартал, в связи с чем на земле также погибли несколько человек.