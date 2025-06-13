Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:33, 12 июня 2025Путешествия

В Индии уточнили число погибших в результате авиакатастрофы

Reuters: В авиакатастрофе на западе Индии погибли более 240 человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Жертвами авиакатастрофы на западе Индии стали более 240 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на старшего офицера полиции Ахмадабада Видхи Чаудхари.

Изначально агентство сообщало, что при крушении самолета неподалеку от аэропорта Ахмадабада погибли 294 человека. Однако, как пояснил Чаудхари, в это число входили тела, которые по ошибке были подсчитаны дважды.

Всего на борту разбившегося Boeing 787 Dreamliner было 242 человека, 10 из которых являлись членами экипажа. Лайнер упал на жилой квартал, в связи с чем на земле также погибли несколько человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о неготовности России к переговорам

    Вернувшийся из украинского плена боец обратился к Путину

    Экс-футболиста ЦСКА задержали в Бразилии

    Госдеп заявил о повышенной угрозе в Северной Африке и на Ближнем Востоке

    Вернувшиеся из украинского плена военные поздравили с Днем России

    В Петербурге пожаловались на захваченную борщевиком улицу

    На Западе сообщили о переходе в мае под контроль России значительных территорий в зоне СВО

    Стало известно о продвижении российской армии в Сумской области

    Авиакомпания Air India сделала заявление о числе погибших при крушении самолета

    В США увидели формат будущего мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости