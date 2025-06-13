В Израиле отменили работу предприятий и учебных учреждений по всей стране

ЦАХАЛ сообщила, что в Израиле отменили работу предприятий и учебных учреждений

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале объявила о новых особых предписаниях для населения на фоне сообщений о нанесении удара по Ирану.

Как говорится в заявлении, с 3:00 мск в стране введен запрет на образовательные мероприятия и массовые собрания, по всей стране отменены учеба, работа предприятий и собрания.

«Руководящие принципы включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места, за исключением основных секторов», — отмечается в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Масштабы и цели израильского удара на данный момент не ясны. Также пока неизвестно, наносятся ли удары по ядерной программе, или это упреждающие атаки на фоне безрезультатных переговоров Тегерана и Вашингтона.