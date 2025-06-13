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02:36, 13 июня 2025Россия

В российском регионе загорелась золотодобывающая шахта

В Хабаровском крае загорелась золотодобывающая шахта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Хабаровском крае загорелась золотодобывающая шахта в поселке Многовершинное, об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, на место прибыли спасатели, 20 работников были выведены из штольни на поверхность, пострадавших нет.

МЧС России по региону уточнило, что из шахты вывели 22 человека. На месте работали 14 человек и три единицы техники, позднее возгорание было ликвидировано.

Ранее, 12 июня, на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе произошло обрушение горной породы. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия). Порода обрушилась при проведении очистных работ в районе отметки 286 метра.

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