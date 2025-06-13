В США совместили предложения России и Украины и попытались их объединить. Как Вашингтон видит формат будущего мира?

Келлог: США совместили предложения РФ и Украины и увидели формат будущего мира

В США проанализировали предложения России и Украины по завершению конфликта, и, совместив их, увидели, как может выглядеть его окончательное урегулирование. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти Кит Келлог спецпосланник президента США

Он также выразил уверенность в том, что стороны конфликта могут достигнуть мирного соглашения, что сейчас и является главной целью.

Российская сторона передала меморандум по мирному урегулированию украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. Впоследствии текст документа был опубликован. Украина, в свою очередь, передала России свой вариант документа.

Помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, Киев хочет начать с безусловного прекращения огня на 30 или 60 дней, а использовать это прекращение огня для подготовки саммита лидеров стран. Мединский подчеркнул, что теперь «мяч находится на стороне Украины».

В США предложили остановить боевые действия на Украине по линии фронта

Вашингтон предложил остановить боевые действия на Украине по линии фронта, сообщил Келлог. Он отметил, что США намерены добиваться «прекращения огня на месте», пояснив, что по этому сценарию территории, которые стороны контролируют на данный момент, останутся за ними.

Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе Кит Келлог спецпосланник президента США

Далее, по мнению спецпосланника США, Россию следует вернуть в «Лигу порядочных наций», «чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс».

По его словам, США хотели бы долгосрочного мира не только для Украины, но и для Европы. «Мы не хотим, чтобы эта война возобновилась через три, четыре или пять лет», — подчеркнул Келлог.

Президент России Владимир Путин заявлял, что нужным для Москвы результатом специальной военной операции на Украине станет устранение первопричин кризиса. К числу других важных целей он отнес достижение долгосрочного мира в соседней стране, обеспечение безопасности России, а также защиту интересов русскоязычного населения.

Трамп разочарован Россией и Украиной из-за отсутствия договоренностей о мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет.

Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован Украиной. Поскольку считаю, что сделки можно было заключить Дональд Трамп президент США

При этом он подчеркнул, что очень важно добиться перемирия.

В мае Трамп сказал, что сделка по Украине без его участия невозможна. Американский лидер отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне аналогичное мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. Единственным мировым лидером, который способен разрешить конфликт России и Украины, является президент США, указал он, подчеркнув, что у главы Белого дома есть необходимый «рычаг давления» на Россию.

