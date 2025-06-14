Белый дом решил проверить госконтракты с компанией Маска

Reuters: Белый дом поручил провести обзор госконтрактов с компанией SpaceX

Белый дом поручил Пентагону и Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) изучить крупные госконтракты, заключенные с компанией SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Reuters.

Подобное поручение дано ведомствам на фоне конфликта, разгоревшегося между президентом США Дональдом Трампом и Маском. Общий объем контрактов SpaceX с администрацией составляет около 22 миллиардов долларов. Как рассказал один из источников агентства, обзор проводится для получения «политических боеприпасов», которые можно будет при желании применить против бывшего соратника американского лидера.

При этом неизвестно, намерен ли Белый дом аннулировать какие-либо из федеральных контрактов.

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня 2025 года на фоне ухода бизнесмена с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Миллиардер критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.