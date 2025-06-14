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18:28, 14 июня 2025Мир

Эрдоган назвал главную угрозу в конфликте Израиля и Ирана

Президент Турции Эрдоган назвал Израиль и Нетаньяху главной угрозой безопасности
Ольга Коровина

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль главной угрозой безопасности и стабильности региона. Его слова приводит агентство РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Свое мнение об ударах Израиля по ядерным объектам в Иране Эрдоган выразил в рамках телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

«Израиль под руководством [Биньямина] Нетаньяху является самой большой угрозой для стабильности и безопасности региона. Он доказал это нападением на Иран. Израиль необходимо остановить, чтобы снизить напряженность» — цитирует канцелярия главу государства.

Ранее стало известно, что Израиль мог атаковать Иран на основе разведданных. Сообщалось, что Тегеран через полгода мог получить 10 атомных бомб и две тысячи ракет.

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