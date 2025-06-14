Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:51, 14 июня 2025Россия

Патриарх Кирилл призвал не пытаться напугать его самолетами НАТО

Патриарх Кирилл рассказал о бесстрашии перед самолетами НАТО
Полина Луханина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать самолетами НАТО. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Так патриарх прокомментировал инцидент с самолетом НАТО F-16, который вылетел на встречу пассажирскому лайнеру с патриархом, направлявшемуся в Калининград. По словам священнослужителя, он не может представлять опасности. «Патриарха не напугаете — это точно!» — заявил он на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Также священнослужитель заявил, что появление самолета может спровоцировать конфликт.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси заявил, что Россию вынудили начать специальную военную операцию «непрекращающиеся атаки Запада на историю, культуру и духовные ценности» страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о повреждении зданий на ядерном объекте в Иране

    В Иране сбили десять израильских самолетов за час

    Иран предупредил о новых мощных и разрушительных ударах по Израилю

    Израиль атаковал иранский порт

    Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»

    В Тегеране произошли взрывы

    Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку по ядерной программе

    Израиль ударил по хранилищу ракет и пусковых установок Ирана

    Грузовик с атаковавшими Иран дронами Израиля попал на видео

    Патриарх Кирилл призвал не пытаться напугать его самолетами НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости