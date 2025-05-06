Патриарх Кирилл в своей книге рассказал о причинах начала СВО

Патриарх Кирилл сообщил о причинах начала СВО и патриотизме в своей книге

Россию вынудили начать специальную военную операцию (СВО) «непрекращающиеся атаки Запада на историю, культуру и духовные ценности» страны. Такую причину назвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей книге «Родина. Вера. Победа», говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В издании он объяснил, почему Запад продолжает нападать на историю, культуру и духовные ценности России. Кроме того, в книге патриарх раскрыл роль РПЦ в социальной и патриотической деятельности в период специальной военной операции.

Глава РПЦ также затронул тему патриотизма. По его мнению, он заключается не только в любви к Родине, но и в верности христианским идеалам. Помимо этого, Патриарх Кирилл рассказал о подвигах русских воинов в разные эпохи от Невской битвы до Великой Отечественной войны.

Ранее патриарх Кирилл назвал нелепым появление неоязыческих настроений у некоторых военных, которые находятся в зоне СВО. Он также раскритиковал распространение языческих обрядов и талисманов у российских военных.