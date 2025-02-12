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01:25, 12 февраля 2025Россия

Патриарх Кирилл призвал священников к борьбе с неоязычеством в зоне спецоперации

Патриарх Кирилл назвал нелепым неоязычество среди военных в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл назвал нелепым появление неоязыческих настроений у некоторых военных, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

«Кто бы мог думать, что в XXI веке <...> появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — заявил он.

По его словам, многие священники убеждают людей отказаться от подобных религиозных взглядов, пишут специальные пособия и делают исследования о неоязычестве. Патриарх Кирилл считает, что необходимо проводить семинары или короткие курсы для служителей церкви, которые отправляются в зону СВО.

Ранее патриарх Кирилл раскритиковал распространение языческих обрядов и талисманов у российских военных. Обряды он назвал дикими и псевдотрадиционными, а талисманы — вещами, которые «якобы призваны помочь».

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