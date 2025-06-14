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15:07, 14 июня 2025Бывший СССР

Россия и Украина начали обмен ранеными

Россия и Украина начали обмен ранеными в рамках стамбульских договоренностей
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Россия и Украина договорились о начале процесса обмена ранеными. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, стороны начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых.

Ранее сообщалось об очередном этапе обмена военнопленными. Также Россия передала тела украинских бойцов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский примет решение о дальнейших переговорах с РФ после завершения обмена пленными. Предполагается, что мероприятия завершатся 20-21 июня.

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