В России указали на одну схожесть ирано-израильского и украинского конфликтов

Депутат Колесник указал на схожесть отношения МАГАТЭ к ударам Израиля и ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник указал на схожесть отношения МАГАТЭ к ударам Израиля по ядерным объектам Ирана и ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«МАГАТЭ во главе с [Рафаэлем] Гросси старается не замечать [удары Израиля по ядерным объектам Ирана], говоря, что это все не опасно. Но это напоминает атаку украинских войск на Запорожскую АЭС. Там тоже вроде ничего страшного. Хотя радиоактивное заражение местности никто не отменял. К тому же бить по ядерным объектам — это самоубийство для Израиля, потому что они с Ираном недалеко друг от друга», — поделился Колесник.

Ранее Гросси заявил о радиоактивном загрязнении иранского предприятия в Натанзе после атаки Израиля. По данным генерального директора МАГАТЭ, внутри атакованного иранского предприятия в Натанзе есть радиоактивное загрязнение.

При этом уровень загрязнения за территорией объекта, по словам Гросси, находится в норме.

