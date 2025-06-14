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07:13, 14 июня 2025Россия

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России более 60 беспилотников ВСУ

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 66 БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня средства ПВО сбили 30 беспилотников над территорией Воронежской области, 10 — над Белгородской областью, 8 — над Ставропольским краем, 6 — над Республикой Крым, и один — над Самарской областью. Еще 11 дронов уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее в ночь на 13 июня над регионами России силами ПВО было перехвачено и уничтожено более 120 БПЛА ВСУ. Тогда больше всего беспилотников сбили над Республикой Крым.

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